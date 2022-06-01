За добу на Луганському та Донецькому напрямках наші військові відбили дев'ять ворожих атак.

У Херсонській та Миколаївській областях українські захисники знищили близько 70 російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. На Півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько сімдесяти осіб", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, останніми днями російські окупанти посилили обстріли Миколаєва, є руйнування в житловому секторі міста та жертви серед цивільного населення.

У свою чергу військова комендатура оборони Миколаєва радить мешканцям двох районів міста та передмістя тимчасово виїхати у безпечні місця. За даними військових, з 26 травня обстріл Миколаєва здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади РФ, використовуючи 203 мм гармати 2С7 "Піон".

При цьому у МВС вказали, що захисникам вдалося відкинути загарбників на 8-10 км на окремих ділянках Херсонської та Запорізької областей. За словами місцевої влади Херсонщини, росіян вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудували раніше.

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