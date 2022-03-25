Українські захисники в Малинівці отримали російський танк Т-72Б3.

Російські військові в Мелітополі влаштували бунт. 70 окупантів відмовилися виконувати накази свого керівництва.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної Військової адміністрації у Facebook

"24 березня надійшла інформація про те, що дислокуються в Мелітополі підрозділах окупаційних військ РФ 70 російських військовослужбовців влаштували бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва і брати участь у бойових діях проти захисників Запоріжжя. Радимо окупантам: задайтеся в полон, отримаєте шанс залишитися в живих", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що під час звільнення населеного пункту Малинівка українські захисники дістали російський танк Т-72Б3.

Водночас російські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Запорізької області. Так, окупанти завдали артилерійські удари по місту Гуляйполе, а в населеному пункті Пологи окупанти їздять по вулицях і попереджають про "обстріли", які нібито ведуть українські військові.

Як раніше повідомляв УНІАН, солдати РФ обходять школи Мелітополя і закликають адміністрацію повернути дітей до навчання вже з першого квітня. Вони змушують навчати учнів російською мовою.

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