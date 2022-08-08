Один зі снарядів прилетів прямо до автобуса.

Російські окупанти накрили вогнем автобус з переселенцями. Інцидент стався в Запорізькій області

Про це повідомляє місцеве видання "РИА-Мелітополь".

Відзначається, що українці їхали на автобусі з тимчасово окупованого Мелітополя на підконтрольну Києву територію. В районі села Кам'янське, яке знаходиться в "сірій зоні", машина з переселенцями потрапила під артилерійський вогонь загарбників.

За даними видання, один зі снарядів потрапив в землю поруч з автобусом. У транспорті ударною хвилею вибило скло з одного боку і задні двері. При цьому ніхто з пасажирів не постраждав.

Як раніше повідомляв УНІАН, схожа ситуація 1 серпня сталася в Херсонській області. В районі селища боргове Російські окупанти розстріляли евакуаційний мікроавтобус, дві людини загинули.

Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що п'ятьох цивільних - трьох чоловіків і двох жінок - вдалося евакуювати до Кривого Рогу. Двоє з них у дуже важкому стані з опіковим шоком. Їх госпіталізували в лікарню Кривого Рогу, де надали всю необхідну допомогу.

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