Саме так в Україні триває демілітаризація російської армії.

Збройні сили Україні продовжують боротися з російськими окупантами. Так, воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" напередодні знищили чергову ворожу техніку.

Ефектним відео демілітаризації рашистів наші захисники поділилися у Facebook.

"Воїни 93 бригади Холодний Яр плідно попрацювали останніми днями і діляться з нами деякими результатами своєї роботи. До вашої уваги - відео із детонуючою і палаючою технікою росіян. Ось так потроху і спалимо "вторую армию мира", - йдеться у підписі до відео.

Раніше воїни з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показали ліквідацію двох ворожих солдатів на Херсонщині. Ті так поспішали попасти до кобзона, що "заблукали в трьох соснах".

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