Українські захисники впоралися з противником одним точним ударом.

Полк "Азов" одним точним ударом знищив піхотинські позиції російських окупантів.

Відео знищення з'явилося в Telegram "Азову".

"Знищення піхоти противника полком "Азов", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, що окупанти не чекали удару, деякі з них почали розбігатися.

Як повідомляв УНІАН, окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення якого здійснюється шляхом перевезення автоцистернами.

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