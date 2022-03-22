"Азов" знищив піхоту ворога / скриншот
Полк "Азов" одним точним ударом знищив піхотинські позиції російських окупантів.
Відео знищення з'явилося в Telegram "Азову".
"Знищення піхоти противника полком "Азов", - йдеться у повідомленні.
На відео видно, що окупанти не чекали удару, деякі з них почали розбігатися.
Як повідомляв УНІАН, окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення якого здійснюється шляхом перевезення автоцистернами.