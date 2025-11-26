Ситуація на фронті надзвичайно важка, але це не привід вірити російським побрехенькам, кажуть військові.

Російські заяви про "щоденні просування" на Харківщині не відповідають реальності, бо за їхніми ж цифрами, ворог би вже мав стояти десь між Харківською і Полтавською областями. Про це заявив начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко в ефірі Ранок.LIVE.

"Тут росіяни подають ледь не переможні щодня якісь інформаційні новини, де вони там просуваються то на 500 м, то на кілометр. Але аналітики порахували, і якщо підрахувати ці всі дані, які вони подають на сьогоднішній момент, то вони вже, мабуть, десь стояли б, щонайменше, на кордоні Харківської і Полтавської областей", - сказав він.

Загалом, за словами Петренка, ситуація надзвичайно важка, але останнім часом якихось кардинальних змін не відбулося. Водночас, через погодні умови ускладнюється логістика, тому що ґрунтові дороги складно використовувати, а на тих, що мають тверде покриття, росіяни використовують "дрони-ждуни".

Він розповів, що найгарячішими точками залишаються Вовчанськ і район Дворічанська. У Вовчанську росіяни намагаються прорватися з західного боку, але без техніки, бо є перешкоди і її знищують українські сили.

Бої в Харківській області

Як повідомляв УНІАН, військовий оглядач Дениc Попович розповів, що жодного оточення у місті Куп’янськ з боку російських загарбників немає. Навпаки, українські захисники поступово витісняють окупантів з міста.

Він зазначив, що в межах міста тривають бої, але зачистка населеного пункту від окупантів – це питання часу.

Він підкреслив, що перед загарбниками стоїть питання як протриматися у місті. Як вважає Попович, у майбутньому можна очікувати позитивну інформацію від діяльності Сил оборони України на цьому напрямку.

