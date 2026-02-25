Командувач Нацгвардії розповів, чому ротація на передовій стала смертельно ризикованою

З початку війни тактика на фронті докорінно змінилася через розвиток безпілотних технологій, сказав Півненко.

Найбільш небезпечним для військових Сил оборони України є процес ротації. Про це розповів Командувач Нацгвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко в інтервʼю журналістці Анні Максимчук

"Коли проводимо ротацію, це такий момент, коли наш військовослужбовець найбільш вразливий. Тому що ворог усе бачить. У погану погоду – дощ, сніг, або в темну пору року. Йому потрібно дійти, змінити нашого військовослужбовця. А тому потрібно вийти", – розповів Півненко.

Він також додав, що з початку війни тактика на фронті докорінно змінилася через розвиток безпілотних технологій. За словами генерала, обидві сторони бачать усе, що відбувається на фронті.

"Зʼявилися сотні тисяч БПЛА на фронті. Вся карта ведення бойових дій підсвічена. Штурми колонами вже не працюють. Останній 14 бригада "Червона калина" знищила загалом понад 250 одиниць техніки. Там і мотоцикли, й байки, квадроцикли й броньована техніка. За світовий день усе було знищено. І так само ворог не дасть нам такими великими колонами їхати, забирати підрозділи, витісняти. Все підсвічено", – додав Півненко.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше про те, що РФ використовує на фронті тактику "тисяч порізів" замість великих проривів, писало видання France24. Воно зазначає, що Україна пристосовується до такої тактики ворога, зокрема використовуючи технологічні рішення.

Тим часом заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що РФ прагне вийти на адмінкордони Донецької області до початку квітня. Також, за його словами, Росія ставить за мету максимально просунутися в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

