'Проблеми йдуть': Буданов оцінив ефект від українських 'санкцій' на території Росії

Країна-агресорка Росія зазнає величезних фінансових втрат через удари України по обʼєктах паливно-енергетичного комплексу, і це відображається на її економіці. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Ви розумієте, що це за втрати?.. Зараз ця цифра – біля 21% всієї нафтообробки Російської Федерації і всього, що стосується виробництва бензину. Уявляєте, які це кошти? Давайте просто скажемо: багато. А економіка Росії побудована на цьому – нафта, газ і, скажімо так, золото. Все, більше нічого нема", – пояснив він в інтервʼю "Суспільному".

Керівник розвідки зазначив, що з кінця весни країна-агресорка Росія зайшла в стабільну рецесію економіки. Обвалом назвати це не можна, "але проблеми йдуть".

Буданов звернув увагу на бюджет РФ на 2026 рік. За його словами, він є катастрофічним для будь-якої держави.

"Всі програми скорочено. Є тільки оборона і більше нічого. Тому вони вже прийняли досить непопулярні й складні рішення. Дуже болючі для них. Це ще одне пояснення вам щодо перемовного процесу. Оборонний бюджет 26-го року зараз – в сукупності, бо там є видатки на оборону, є на, як у нас кажуть, сили безпеки, – 46%. Будь-яка країна не може розвиватись, нормально кудись рухатись, коли вона 46% на війну витрачає. Це неможливо", – наголосив очільник ГУР.

При цьому він каже, що економічні труднощі РФ не вплинуть на ситуацію на полі бою. Однак вони стовідсотково вплинуть на позицію Москви щодо завершення війни.

Хоча до економічного краху Росії ще довго, додав Буданов:

"Якщо війна триватиме так, як вона йде, а Росія рухатиметься вниз тими темпами, що зараз, – дуже довго. Але чи готова Росія так довго чекати? Це ще одне питання. Проблеми вже йдуть і вони істотні".

Він також поділився думкою щодо питання територіальних поступок. Коментуючи тезу про те, що суспільство проти виведення військ з Донеччини, Буданов сказав:

"А чому ви думаєте, що, коли я кажу про врегулювання територіального питання – це означає комусь щось віддати? Я в принципі противник того, щоб будь-що будь-кому віддавати. Згадайте ще раз, що я вам казав: компроміс – це не коли один задоволений, а другий засмучений. Це коли обидва засмучені. Оце компроміс".

Очільник ГУР прогнозує, що в 2026 році країна-агресорка Росія зосередиться на спробах встановити повний контроль над Донецькою та Запорізькою областями. За його словами, ворог таких намірів ніколи не приховував.

Буданов також зазначив, що у найближчій перспективі масовані удари РФ по енергетиці України триватимуть. Керівник розвідки пояснив, що окупанти повністю виконують, а часто й перевиконують плани по випуску ракет і дронів.

