Масовані ракетні удари по енергетиці: Буданов відповів, чи це вже завершення

Масовані російські ракетні удари по енергетиці України триватимуть в найближчій перспективі. Про це сказав в інтерв’ю "Суспільне" Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Він зазначає, що російська промисловість вийшла на пік своєї могутності, на якому досі перебуває. За його словами, вони повністю виконують, а дуже часто й перевиконують плани по випуску ракет і дронів.

"Плани по виробництву виконуються. Якщо ви хочете це ще раз почути, я вам ще раз це повторю. На жаль, вони виконуються", - відповів Буданов на питання з приводу прогнозів, які стосуються саме продовження масованих ракетних та дронових ударів по Україні.

Начальник ГУР вважає, що заяви російського і білоруського керівництва щодо передслокації в Білорусь ракетного комплексу "Орєшнік" є спробами залякування. "Це демонстративні дії. Керівництво Білорусі й Російської Федерації робить це максимально демонстративно", - зазначив Буданов. За його словами, йдеться про стримування. "Це засіб ядерного стримування, він так і називається. Стримування – ось ключова фраза", - наголосив він.

"Орєшнік" в Білорусі

Як повідомляв УНІАН, глава Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що країна розмістила в себе ракетний комплекс "Орєшнік" нібито через "агресію Заходу".

Хренін додав, що Мінськ не збирається воювати з країнами Заходу. Він запевнив, що цього нібито "ніколи не станеться".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що він нібито може отримати від російського диктатора Володимира Путіна максимум 10 ракетних комплексів "Орєшнік".

