Голова ГУР висловив сподівання, що війна в нашій країні все ж в найближчий час завершиться.

Багато країн намагалися до кінця зрозуміти, які межі у можливих майбутніх дій Росії, і "багато хто намагався щось зробити". Про це в інтерв’ю "Мосейчук+" сказав Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Відповідаючи на запитання про зусилля України та її партнерів щодо зупинки вторгнення та про те, які канали були задіяні, він зауважив, що багато країн намагалися до кінця зрозуміти, які межі у можливих майбутніх дій Росії.

"Було дуже багато дискусій щодо цього. На що вони здатні, на що можуть піти, а на що піти не можуть. Багато різних тоді було думок у різних, скажімо так, наших партнерів", - сказав Буданов.

За його словами, багато хто намагався щось зробити, але в кінцевому підсумку це не допомогло запобігти подіям, наслідки яких українці зараз відчувають на собі.

Відповідаючи на питання, чи розуміли стратегічно наші європейські та американські партнери в 2022 році, що ця війна не матиме локального характеру, він висловив думку, що це не так.

"Думаю, що ні. І, на жаль, я не певен, що навіть зараз всі розуміють, які будуть наслідки цієї війни. Навіть після того, як, я сподіваюся, вона завершиться все ж таки в найближчий час. Але наслідки будуть відчуватись ще багато років. В багатьох куточках світу", - сказав Буданов.

Війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що командир підрозділу "Кракен" з позивним "Альфа" висловив думку, що замороження широкомасштабної війни, яку Росія веде проти України з 2022 року, наразі виглядає малоймовірним. За його словами, нині головним завданням українських сил є утримати території та, де можливо, відвоювати втрачене.

Також ми писали, що держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що на початку цього тижня США провели з представниками РФ розмову та сподівалися, що вона приведе до миру в Україні. Проте, в Вашингтоні не бачать прогресу в цьому питанні. Тим не менш, Рубіо додав, що Трамп має багато варіантів того, як впливати на Росію.

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