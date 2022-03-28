Таку суму через застосунок зібрали 200 тисяч українців.

Українці зібрали понад 200 мільйонів гривень через додаток "Дія" на підтримку армії в боротьбі з російською агресією.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Понад 200 мільйонів гривень на українську армію через "Дію". Таку суму зібрали 200 тисяч українців через наш застосунок", - написав він.

За його словами, усі кошти йдуть у фонд "Повернись живим", за які військовим вже передано 3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі), 12 тис. 206 бронежилетів, 5 тис. 660 шоломів, 11 тис. 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них.

Крім цього, на зібрані кошти купили та передали армії 391 мобільний роутер, 2 тис. 372 квадрокоптери, 11 військових безпілотних авіаційних комплексів, 1 тис. 365 ноутбуків, 1 тис. 173 смартфони (для операторів БПЛА), 426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів, 697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів, 1 тис. 158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо), 73 автомобілі, 1 тис. 317 генераторів для живлення та 144 джерела безперебійного живлення.

Як повідомляв УНІАН, дівчата організували в соцмережах незвичайний збір коштів для підтримки армії - за допомогою ню-фотографій.