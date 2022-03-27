2,7 млн українців вже отримали кошти.

Вже 4 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 6500 гривень в рамках програми "єПідтримка", а 2,7 млн українців вже отримали кошти.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.

"8 березня ми запустили послугу з виплати 6500 гривень. За цей час: 4 млн українців подали заявки на єПідтримку в Дії; 2,7 млн українців вже отримали кошти; 17,9 млрд гривень виплачено всього", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві нагадали, що послуга доступна для найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп із населених пунктів, де активно ведуться бойові дії, а саме: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська області та місто Київ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату по 6500 гривень. Подати заявку можуть жителі територій, де ведуться активні бойові дії, але лише наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп.

Ці кошти можна витрачати на будь-що без обмежень – знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

Подати заявку на отримання допомоги в межах програми "єПідтримка" можна до 31 березня.