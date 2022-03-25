Секретар РНБО вважає, що окупанти будуть переформатовуватись.

Відбуваються з'ясування стосунків всередині військово-політичного керівництва Російської Федерації через Україну.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз відбувається з'ясування стосунків всередині військово-політичного керівництва Російської Федерації. Зараз там доволі напружена ситуація, всі доводять, що не вони винні в тому, що за чотири дні не взяли Київ, як вони рапортували перед своїм фюрером. Зараз там є звільнення частини генералів, а іншу частину наші Збройні сили звільняють вантажем "200", - наголосив Данілов.

За його словами, "це не значить, що загроза зникла і вони склали, як то кажуть, руки і підняли білий прапор".

Данілов заявив, що переконаний в перемозі України, "бо люди світла завжди перемагають, а ми і є люди світла".

Як повідомляв УНІАН, раніше у Пентагоні заявили, що за останні 7-10 днів міністр оборони США Ллойд Остін і глава Генштабу Марк Міллі не раз намагалися вийти на зв'язок з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Однак російське військове керівництво на контакт не йде.

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