За словами експерта, після широкомасштабного вторгнення Росії на територію України відбулося переосмислення обсягів та темпів необхідної допомоги.

До повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України процес військово-технічного співробітництва з партнерами вівся досить активно, проте не було усвідомлення справжніх потреб у разі вторгнення РФ.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"Наприкінці минулого року процес військово-технічного співробітництва з партнерами почався активно. Поставлявся широкий спектр озброєнь, спрямованих на посилення протитанкових можливостей українських військ, підвищення захисту особового складу, розвідувальних можливостей. Все це здійснювалося динамічно, але без усвідомлення справжніх потреб у разі вторгнення РФ", - зазначив військовий експерт.

За словами експерта, після широкомасштабного вторгнення Росії на територію України відбулося переосмислення обсягів і темпів необхідної допомоги.

"Коли загроза перейшла в широкомасштабну війну, відбулося переосмислення і обсягів і темпів необхідної допомоги. Початок війни супроводжувався тим, що Росія завдавала ракетних ударів по засобах протиповітряної оборони, по наших аеродромах — всі ці виклики теж стали зрозумілі", - заявив експерт.

Експерт також зазначив, що після вторгнення Росії озброєння стало передаватися набагато більше.

"Якщо ми говоримо про оцінки надання військової допомоги, то після широкомасштабної агресії озброєння стало передаватися набагато більше. Але, як сказав Зеленський, за день використовуємо те, що нам передають за тиждень. Фактично, Динаміка зросла, але зросли й наші потреби", - заявив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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