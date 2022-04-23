Один з окупантів скаржиться іншому, що біля них сидить снайпер, який за сьогодні вже ліквідував чотирьох росіян.

Російські окупанти бояться українських військових і почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.

Про це йдеться в аудіоперехопленні розмови двох окупантів, яке опублікувала СБУ.

"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня", - розповів російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

В ході розмови він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, а сам – боїться залишатися навіть в "тилу".

Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів. "Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - дійшов висновку висновок другий окупант.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня СБУ оприлюднила аудіоперехоплення в якому окупант телефоном похвалився, що його нагородили медаллю після того, як він з товаришами по службі холоднокровно розстріляв 25 мирних українців: "Тут у нас було 25 цивільних, вони виїжджали автобусом. Убили", – зізнається перший. Інший окупант вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, і називає це "побаченням на двох".

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