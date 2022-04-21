Загарбникам недовго залишилося радісно хизуватися своїми звірствами. За кожен злочин доведеться відповідати.

Керівництво країни-агресора всіляко заохочують звірства своїх військових в Україні. За вбивства і зґвалтування цивільних їм належать медалі.

Про це свідчать нові перехоплення розмов окупантів Службою безпеки України.

Рашист через телефон похвалився, що його нагородили медаллю після того, як він з товаришами по службі холоднокровно розстріляв 25 мирних українців: "Тут у нас було двадцять п'ять цивільних, вони виїжджали автобусом. Убили", – зізнається перший.

Інший окупант вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, і називає це "побаченням на двох".

"Укроп відмовився. Вона у нас тут сидить. Прив'язана", – сміючись додав рашист.

Росіяни масово відмовляються воювати в Україні

Розуміючи, що тут у них є тільки два шляхи - або 200-им, або 300-им – в армії РФ триває хвиля відмов від участі у війні проти України.

Водночас з військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, "працюють" заступники командирів підрозділів з військово-політичної роботи і співробітники ФСБ. У разі повторної відмови – погрожують розправами над родичами.

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