Наголошується, що у Богородичному не один день точилися запеклі бої, воно було важливе для росіян, адже звідти відкривався шлях на Слов‘янськ.

У мережі з'явилися фото села Богородичне на Донеччині поруч зі Святогірськом. Російські окупанти практично знищили його вщент, в населеному пункті не залишилося вцілілих будинків.

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Кадри з села опублікували журналісти "Радіо Свобода" у Telegram. Наголошується, що у Богородичному не один день точилися запеклі бої, воно було важливе для росіян, адже звідти відкривався шлях на Слов‘янськ.

Українські військові змогли відбити всі штурми рашистів та не пустити ворога в місто.

Проте саме Богородичне зазнало дуже серйозних руйнувань. На фото видно, що всі будівлі в селі пошкоджені, міст розбитий, всюди лежить згоріла техніка росіян. Там майже не залишилося людей, на вулицях можна побачити лише безпритульних тварин.

Село також дуже постраждало за час окупації російських військ. Про тимчасове перебування у Богородичному військових РФ свідчить "живопис" із вихваляннями Путіна та загарбницькою символікою, який вони залишили по собі.

Як писав УНІАН, українські військові звільнили село Богородичне у Донецькій області 11 вересня. Захисників шокувало те, що вони побачили у звільненому населеному пункті.

Ситуація на Донбасі

Наразі триває наступ ЗСУ на сході і півдні України. Відомо, що у двох громадах Донецької області від російських окупантів звільнено 40 населених пунктів. До деокупованих Святогірська та Лимана Донецької області підвели електрику.

За оцінками аналітиків ISW, Росія втрачає здатність наступати на Донбасі і боїться контрнаступу ЗСУ на Кремінну.

В Офісі президента України додали, що Росії вже не потрібні Донецька і Луганська області.

Водночас на деокупованих територіях продовжують знаходити тіла вбитих росіянами українців. Так, 20 жовтня стало відомо, що правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих російськими військовими під час окупації. Зазначається, що 8 тіл знайшли у Лимані, 2 у Новоселівці і 2 у Сосновому.

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