У Кремлі побачили в гарантіях безпеки Києву "посягання на безпеку РФ".

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков озвучив цілу низку погроз після того, як стало відомо, що країни "Великої сімки" (G7) підготували для України "історичні" гарантії безпеки.

За словами спікера Путіна, якщо українській державі будуть надані гарантії у сфері безпеки з боку держав G7, то це нібито стане "посяганням на безпеку РФ".

"...Це неможливо і це загрожує у середньостроковій, довгостроковій і навіть у короткостроковій перспективі вельми і вельми негативними наслідками... приймаючи подібні рішення, ці країни фактично роблять Європу набагато більш небезпечною на довгі і довгі роки...", - вибухнув погрозами Пєсков в аудіозаписі, який у Telegram опублікували пропагандисти.

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РФ згідно з Будапештським меморандумом, який був підписаний в 1994 році, є одним із гарантів безпеки України, але це не завадило росіянам у 2014-му окупувати український Крим та допомогти бойовикам захопити частину Донбасу, а 24 лютого 2022 року здійснити повномасштабне вторгнення на українську територію.

Українцям допомогли протистояти агресору низка країн Заходу, зокрема, США, Великобританія, які також гарантували Києву безпеку. Варто зазначити, що українці в обмін на гарантії безпеки відмовилися від ядерної зброї.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що партнери Києва з G7 підготували довгострокові гарантії безпеки для України, які вже охрестили "історичними", а також кроком до завершення нинішньої фази війни з РФ.

У "Велику сімку" входять такі країни: США, Франція, Канада, Німеччина, Британія, Італія та Японія.

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