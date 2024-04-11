На Бахмутському та Новопавлівському напрямку ворог найбільше атакував.

Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень, більшість з них на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що й далі найбільш гарячо на Бахмутському напрямку, де нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області. Тут ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

За даними Генштабу, Сили оборони на Новопавлівському напрямку продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка. Ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.

В Генштабі повідомляють, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, по одному зенітно-ракетному комплексу, артилерійській системі та станції РЕБ противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 9 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Війна в Україні: новини

За минулу добу ліквідовано ще 810 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали близько 450 890 осіб.

За минулу добу знищено, зокрема, 48 артилерійських систем, 34 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, один засіб ППО ‒ 754 (+1), дві крилаті ракети, а також 50 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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