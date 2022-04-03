Американський генерал зазначив, що саме зараз підходящий момент, поки армія РФ зазнала невдачі, щоб її зламати.

У наступні три тижні Україна зможе наступити на шию Кремля і партнери повинні допомогти їй йти вперед і зламати цю шию, терміново надаючи все, що просить Україна.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив колишній командувач європейської армії США, генерал Бен Ходжес.

"Якщо ми не допоможемо, росіяни почнуть відновлюватися, підвозити боєприпаси, вони зрозуміють, що роблять не так, і зроблять спроби нового наступу. Тому прямо зараз ми знаходимося на гострому етапі цієї кампанії", - зазначив він.

Ходжес уточнив, що Україні потрібно надати те озброєння, яке допоможе знищувати ракети великої дальності, артилерію дальньої дії, кораблі і літаки, з яких запускають крилаті ракети.

Говорячи про плани президента РФ Володимира Путіна, Ходжес зазначив, що той очікував взяття Києва через кілька днів після вторгнення, і, що його солдатів зустрічатимуть, як визволителів.

"Думаю, зарозумілість росіян про їх здатність це зробити є відображенням прорахунків в їх підготовці. Факт того, що російські генерали вбиті, тому що використовували мобільні телефони з українськими сім-картами, є прикладом цієї зарозумілості", - сказав генерал.

Він зазначив, що армія РФ точно неефективна, але у них є ще є ядерна зброя, багато можливостей, тисячі солдатів.

"Тому ми повинні скористатися можливістю зараз, поки вони зазнали невдачі, щоб їх зламати. Інакше ми будемо мати справу з цим знову через 2-3 роки. Тому ми зараз повинні говорити про перемогу. Навіть нема чого обговорювати. Пріоритет - це виграти - відновити суверенітет України. І це має бути метою США і Європи, допомогти Україні відновити її суверенітет. Тоді можна буде говорити з позиції сили. Але це рішення по Україні. Україна - суверенна країна", - зазначив Ходжес.

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