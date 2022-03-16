Попередньо жертв немає.

Окупанти здійснили ракетний удар по місту Сарни Рівненської області.

Про це повідомив Сарненський міський голова Руслан Серпенінов.

"По Сарнах прильот ракет", - зазначив він.

За словами Серпенінова, попередньо жертв в результаті ракетного удару немає.

Авіаудар по місту Сарни підтвердив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль

"Під час останньої повітряної тривоги зафіксовано ракетний удар по одному з військових інфраструктурних об'єктів у місті Сарни", - повідомив Коваль.

При цьому він зазначив, що жертв та постраждалих немає, а на місці працює комісія.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 24 лютого війська Росії увірвалися на територію України. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Харків.

7 березня у Рівному Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який передавав окупантам відомості про транспорт Збройних сил України.

9 березня ЗСУ повідомили, що зберігається висока ймовірність диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури в Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів.

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