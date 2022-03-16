Окупанти здійснили ракетний удар по місту Сарни Рівненської області.
Про це повідомив Сарненський міський голова Руслан Серпенінов.
"По Сарнах прильот ракет", - зазначив він.
За словами Серпенінова, попередньо жертв в результаті ракетного удару немає.
Авіаудар по місту Сарни підтвердив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль
"Під час останньої повітряної тривоги зафіксовано ракетний удар по одному з військових інфраструктурних об'єктів у місті Сарни", - повідомив Коваль.
При цьому він зазначив, що жертв та постраждалих немає, а на місці працює комісія.
Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 24 лютого війська Росії увірвалися на територію України. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Харків.
7 березня у Рівному Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який передавав окупантам відомості про транспорт Збройних сил України.
9 березня ЗСУ повідомили, що зберігається висока ймовірність диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури в Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів.