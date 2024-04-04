Військовослужбовці можуть самостійно подати заяви.

Отримати статус учасника бойових дій (УБД) військовослужбовці ЗСУ моуть самостійно, надіславши документи електронною поштою до комісії Міноборони. Документи також можна подавати і в паперовій формі. Кабінет міністрів опублікував інструкцію, за допомогою якої військові можуть оформити УБД.

Для осіб, які звільнені з військової служби.

Потрібно звернутись до територіального центру комплексування за місцем реєстрації. Заяву щодо розгляду питання отримання статусу УБД можна подавати в паперовій або електронній формі.

Разом із заявою подається: згода на збір та обробку персональних даних; дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см на матовому папері.

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Представники ТЦК самостійно через систему електронного документообігу скеровують документи на розгляд відповідної комісії через військову частину, яка готує довідку про безпосередню участь у бойових діях та надсилає необхідні документи на адресу відповідної комісії. Комісія розглядає документи та ухвалює рішення.

Для чинних військовослужбовців є два варіанти.

Варіант 1

Військовослужбовець або його представник може підписати заяву (звернення) щодо розгляду питання отримання статусу УБД до комісії. Для цього можна використати портал "Дія", шляхом накладання кваліфікованого підпису "ДіяПідпис". Та подати їх на адресу zvtrnmou@post.mil.gov.ua. Також можна надіслати звернення з накладанням електронного цифрового підпису на вказану електронну адресу.

У цьому разі також необхідно подавати:

1. Копії відповідних документів (у разі наявності):

довідка про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ;

витяги з бойових донесень;

витяги з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяги з вахтових журналів, копії поточних листів, витяги з книг служби;

відомості про виконання розвідувальних заходів;

копія довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

2. Згоду на збір та обробку персональних даних.

3. Дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см в електронному вигляді.

4. Інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання особисто або у складі військової частини бойових завдань.

Варіант 2

Військовослужбовець або його представник може підписати заяву (звернення) щодо розгляду питання отримання статусу УБД до комісії. Заява подається на адресу комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходив службу.

У цьому разі також необхідно подавати:

1. Оригінали відповідних документів (у разі наявності):

довідка про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ;

витяги з бойових донесень;

витяги з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяги з вахтових журналів, копії поточних листів, витяги з книг служби;

відомості про виконання розвідувальних заходів;

копія довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

2. Згоду на збір та обробку персональних даних.

3. Дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см в електронному вигляді.

4. Інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання особисто або у складі військової частини бойових завдань.

Якщо не відомо, якому органу підпорядкована військова частина, заяву потрібно надсилати на адресу виду військ, якому вона підпорядкована, або Міноборони.

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