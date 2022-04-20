Уряд затвердив порядки формування фондів житла для тимчасового проживання.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, завдяки якому розширюються механізми забезпечення житлом наших громадян, які внаслідок збройної агресії Росії змушені були переселитися з небезпечних регіонів в інші області України.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Зараз понад 10 мільйонів українців вимушено залишили свої домівки через збройну агресію Росії проти нашої країни. З них 6,5 мільйона залишилися в Україні та оселилися в більш безпечних регіонах держави. Уряд напрацьовує механізми, які допоможуть забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні ухвалено постанови Уряду, якими визначено додатковий механізм отримання тимчасового житла внутрішньо переміщеними особами", – прокоментував міністр.

Зокрема, уряд затвердив порядки формування фондів житла для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Будувати таке житло будуть в регіонах України, де не ведуться бойові дії, та згідно з типовими проектами будівництва житла із застосуванням сучасних технологій швидкого будівництва.

Фінансування цих заходів можливо здійснювати за рахунок державних коштів, коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел, які не заборонені законодавством.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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