Станом на ранок 16 травня втрати росіян в Україні досягли чергової визначної позначки. З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 199 980 окупантів.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, бойові загальні втрати з 24 лютого 2022 року склали:
- особового складу - близько 199980 (+520) осіб ліквідовано;
- танків - 3762 (+3) одиниці;
- бойових броньованих машин - 7348 (+12);
- артилерійських систем - 3150 (+13);
- РСЗВ - 562;
- засоби ППО - 316;
- літаків - 308;
- вертольотів - 294;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2732 (+12);
- крилаті ракети - 973;
- кораблі/катери - 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6048 (+14);
- спеціальна техніка - 410 (+3).
Ситуація на фронті станом на 16 травня - що відомо
За минулу добу, 15 травня, пілоти ЗСУ завдали дев'ять ударів, а також ліквідовано шість безпілотників росіян..
Крім того, артилеристи з ракетниками уразили три пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, чотири артпідрозділів, ЗРК, п'ять станцій РЕБ, а також склад боєприпасів.
Всього захисники України відбили 49 атак ворога на основних напрямках фронту: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.