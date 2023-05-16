Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів сягнула майже 200 тисяч / tфото .me/V_Zelenskiy_official

Станом на ранок 16 травня втрати росіян в Україні досягли чергової визначної позначки. З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 199 980 окупантів.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, бойові загальні втрати з 24 лютого 2022 року склали:

  • особового складу - близько 199980 (+520) осіб ліквідовано;
  • танків - 3762 (+3) одиниці;
  • бойових броньованих машин - 7348 (+12);
  • артилерійських систем - 3150 (+13);
  • РСЗВ - 562;
  • засоби ППО - 316;
  • літаків - 308;
  • вертольотів - 294;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2732 (+12);
  • крилаті ракети - 973;
  • кораблі/катери - 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6048 (+14);
  • спеціальна техніка - 410 (+3).
Бойові втрати Росії в Україні станом на 16 травня 2023 року / інфографіка УНІАН

Ситуація на фронті станом на 16 травня - що відомо

За минулу добу, 15 травня, пілоти ЗСУ завдали дев'ять ударів, а також ліквідовано шість безпілотників росіян..

Відео дня

Крім того, артилеристи з ракетниками уразили три пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, чотири артпідрозділів, ЗРК, п'ять станцій РЕБ, а також склад боєприпасів.

Всього захисники України відбили 49 атак ворога на основних напрямках фронту: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

Вас також можуть зацікавити новини: