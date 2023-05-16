Загалом було знищено 199 980 ворожих військових, 520 з яких - минулої доби.

Станом на ранок 16 травня втрати росіян в Україні досягли чергової визначної позначки. З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 199 980 окупантів.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, бойові загальні втрати з 24 лютого 2022 року склали:

особового складу - близько 199980 (+520) осіб ліквідовано;

танків - 3762 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин - 7348 (+12);

артилерійських систем - 3150 (+13);

РСЗВ - 562;

засоби ППО - 316;

літаків - 308;

вертольотів - 294;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2732 (+12);

крилаті ракети - 973;

кораблі/катери - 18;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6048 (+14);

спеціальна техніка - 410 (+3).

Ситуація на фронті станом на 16 травня - що відомо

За минулу добу, 15 травня, пілоти ЗСУ завдали дев'ять ударів, а також ліквідовано шість безпілотників росіян..

Відео дня

Крім того, артилеристи з ракетниками уразили три пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, чотири артпідрозділів, ЗРК, п'ять станцій РЕБ, а також склад боєприпасів.

Всього захисники України відбили 49 атак ворога на основних напрямках фронту: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

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