Чому росіяни охоче йдуть на фронт попри шалені втрати: Буданов назвав причини

Голова військової розвідки вказав на кардинально різний підхід до інформаційної політики двох країн.

Україна програла інформаційну битву з Росією в тому, що стосується мобілізації. Це позначилося на темпах набору людей в обидві армії. Таку думку в інтерв'ю "Суспільне" висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

На його думку, тут важко знайти пряму провину української держави, адже свою роль зіграли особливості внутрішнього устрою України та Росії. Зокрема Буданов пропонує подивитися на те, як війну подають російські телеканали та інтернет-ЗМІ.

"Ви не побачите там жодного каліки, не побачите людей, які кажуть: "як нам важко". Нема цього. Є тільки браві вояки, які перемагають, які йдуть вперед, які в чистенькій формі. Здебільшого це актори, так дуже часто буває, але це – медійна програма", - розповідає керівник ГУР.

Натомість український медіапростір "переповнено жахливими історіями про те, як ТЦК когось насильницьки затягує", каже Буданов. На його думку, те, що бачать українці у нашому ефірі, "точно не в плюс для мобілізації".

Разом з тим керівник військової розвідки зауважив, що Україна не може перейняти російський підхід до інформаційного супроводу війни, бо в Росії - "ознаки тоталітарної держави, яка використовує пропаганду для того, щоб досягати своїх цілей".

"Ми з вами маємо визнати, що є так, як є. І знайти в собі сили нести відповідальність і сприймати реально те, що відбувається", - додав він.

Мобілізація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія повністю виконала свій мобілізаційний план на 2025 рік і навіть трохи перевиконала його. За даними української розвідки, Кремль завербував на війну 403 тисячі осіб станом на початок грудня.

Голова ГУР також розповів, що у 2026 році Кремль планує відправити в армію ще 409 тисяч осіб.

