Україна зруйнувала свою мобілізацію, і звинувачувати в цьому варто лише самих себе, заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю LB.

За його словами, головною помилкою є "наглухо програна медійна кампанія, яка дозволила підняти градус у питаннях мобілізації".

Він наголосив, що не варто покладати всю провину на Російську Федерацію, адже її вплив не такий великий, як усім здається.

"Це все робилося звідси. Інколи осмислено, через власні амбіції певних людей. Інколи необдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували", - підкреслив Буданов.

Раныше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається. Він додав, що при цьому робиться все для того, щоб залучити в армію молодих добровольців.

Полковник, начальник управління штурмових підрозділів Збройних сил України Валентин Манько вважає, що в країні вистачає людей, але є проблеми з інформаційною політикою. Саме тому й є велика кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Манько зазначив, що навіть у Росії немає такої кількості СЗЧ.

