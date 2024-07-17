З добровольців сформовано підрозділ, вони з перших днів рвалися у бій.

У складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка сформовано підрозділ з осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі і виявили бажання долучитись до оборони держави. Про це повідомляє у Facebook Оперативно-тактичне угруповання "Харків".

Зазначається, що цей підрозділ сформований з добровольців, які самі прийняли рішення захищати країну.

"Усі мають право на помилку й водночас – на другий шанс. Ці чоловіки вмотивовані, патріотично налаштовані, неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину та з першого ж дня рвалися в бій", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що вони вже доводять свою ефективність та вмотивованість на полі бою на Харківському напрямку.

"Варто зазначити, що колишні ув’язнені несуть службу виключно в окремому підрозділі бригади та не перетинаються з іншими підрозділами бригади", - зазначають в ОТУ "Харків".

На відео військового телебачення "Армія TV" показують як колишні ув’язнені проводии зачистку території від ворога.

"Уся робота була проведена. Зачистили. Хто повтікав, а кого залишили тут", - зазначив один з колишніх ув’язнених про зачистку районів міста Вовчанськ від ворога. За його словами, колись вони порушили закон, але зараз стоїть питання, що необхідно захищати Батьківщину.

Ще один колишній ув’язнений розповів, що дізнався про можливість піти у військо з новин, а потім приїжджали представники частин і було спілкування про фронт. "Вся сім’я на фронті – батько брат", - відповів він на запитання журналіста чому вирішив воювати. За його словами, представники частин розповідали про реалії на фронті, що буде тяжко.

Третій колишній ув’язнений розповів, що не було побоювань, що до них буде ставлення не таке як до інших військовослужбовців. Він зазначив, що у місцях позбавлення волі доводилось дотримуватись тюремних "понятій", але тепер все відбувається по новому, без колишніх "ієрархій".

Командир зазначив, що його бійці, які були раніше ув’язненими, є "більш мотивовані, менше жаліються і все виконують, швидко вчаться". При цьому додав, що є віддача від них, постійно тренуються і деякі навіть після занять самі для себе проводять тренування. "Це мій перший досвід. І я трошки переживав, що це буде. І я дуже радий, що я тут, що працюю з ними. Мені подобається. Слухаються, все виконують, є повага. Все добре", - зазначив він.

Заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу зазначив, що люди досить дисципліновані, показують себе з позитивної сторони.

"Ними керувати трохи навіть легше, ніж здавалося. Вони дисципліновані, досить організовані. Задача поставлена і вона виконана. Не треба ходити і нагадувати", – додав він. За його словами, вже є люди, які показали себе в боях і є навіть нагороджені. Він додав, що головне завдання, щоб вони забули, що були ув’язнені, а пам’ятали, що вони тепер військовослужбовці.

Засудженим дали право мобілізуватися на фронт

Як повідомляв УНІАН, 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися в армію.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що з травня звільнено тисячі засуджених злочинців для відправки на передову.

За словами міністра, у рамках цієї ініціативи було звільнено 2872 ув'язнених із 5196 претендентів, а 368 було відмовлено за станом здоров'я.

Як розповів міністр, перші ув'язнені, звільнені в рамках програми, вже проходять військовий вишкіл, який триватиме щонайменше два місяці. Очікується, що вони будуть відправлені на передову до кінця літа.

За словами Малюськи, очікується, що початковий призов засуджених дасть приблизно 5000 новобранців, і це число може "за найсприятливіших обставин" зрости втричі.

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