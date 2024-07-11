Ув'язнені розповіли FT, що шукають свободи та особистого спокутування. Декого також мотивують високі зарплати.

В Україні в рамках ініціативи з мобілізації засуджених було звільнено 2872 ув'язнених із 5196 претендентів. Як розповів Financial Times міністр юстиції Денис Малюська, для них це "хороша можливість почати життя з нової сторінки".

Український уряд надав виданню доступ до виправної колонії в Київській області, звідки понад 100 засуджених злочинців уже було звільнено для проходження військової служби. За словами Малюськи, ще десятки людей зацікавлені в тому, щоб записатися в армію в цій та інших в'язницях.

Ув'язнені розповіли FT, що шукають свободи та особистого спокутування. Інших мотивували високі зарплати, які дозволять їм утримувати свої сім'ї, виконуючи свій патріотичний обов'язок.

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Так, Володимир Барандич, засуджений за вживання наркотиків, раніше був солдатом Президентської бригади України, захищаючи главу держави в перші дні повномасштабного вторгнення Москви. Він був засуджений до тюремного ув'язнення на строк від чотирьох до восьми років. Але завдяки новому закону, може отримати шанс на спокуту.

"Я готовий вирушити туди, куди мене пошлють", - сказав він, "Я хочу вбивати більше росіян".

27-річний Артур, який відбуває термін за грабіж, сказав, що погодився записатися в армію, щоб показати своїй дружині і маленькій доньці, що він більше, ніж просто судимий. Ним також рухає бажання "знищити росіян" після того, як він став свідком невимовних жахів, які коїлися в його рідному Гостомелі під Києвом у перший місяць вторгнення.

Максим, 32-річний ув'язнений, який відсидів 14 місяців із майже 10-річного терміну за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, також готовий іти на війну. Колишній зв'язківець, він має військовий досвід, який, на його думку, може стати в пригоді і дає йому шанс перевернути своє життя - хоча його сім'я вважає, що він має відсидіти.

"Я відчуваю, що [в армії] я буду набагато ефективнішим і кориснішим, ніж у в'язниці", - сказав він. "Я вірю, що буду як риба у воді".

Мобілізація засуджених в Україні

Раніше міністр юстиції розповів, що в Україні застосовують вищі стандарти до мобілізації засуджених, ніж у РФ.

В Україні засуджені за серійні вбивства, сексуальне насильство і злочини, пов'язані з національною безпекою, не допускаються до програми дострокового звільнення. Колишнім високопоставленим політикам, ув'язненим за корупцію, також не дозволяється вступати на службу.

При цьому, щоб отримати право на участь у конкурсі, ув'язнені мають пройти низку фізичних і психологічних тестів, а також співбесіди з тюремними і військовими чиновниками. Крім того, їм має залишатися щонайменше три роки до кінця терміну ув'язнення, і вони мають бути не старшими за 57 років.

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