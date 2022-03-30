Загинули всі члени вищого керівництва підрозділу.

Збройні сили України усунули все командування 331-го гвардійського повітряно-десантного полку РФ. Саме цей підрозділ відповідальний за підступний удар по ЗСУ в Іловайську.

Інформацією про досягнення українських воїнів поділився екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов на своїй сторінці на Facebook.

В результаті бойових зіткнень на території України загинув полковник Сергій Сухарєв, який командував 331-м полком. Начальник штабу, підполковник, з офіцерами штабу і командирами рот і батальйонів теж були знищені. Обставини їх усунення Пономарьов на розкрив.

Натомість екс-депутат нагадав, що у 2014 році саме 331-й полк завдав віроломного удару в спину українським військам, які виходили з Іловайська через "зелений коридор". Атакою керував особисто Сухарєв, про що повідомили полковник ЗСУ Анатолій Штефан і блогер Роман Туровець.

Тоді він очолював лише одну батальйонну тактичну групу. А під час повномасштабного вторгнення в Україну Сухарєв вже командував полком і не зміг пережити одну із зустрічей з ЗСУ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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