Збройні сили України усунули все командування 331-го гвардійського повітряно-десантного полку РФ. Саме цей підрозділ відповідальний за підступний удар по ЗСУ в Іловайську.
Інформацією про досягнення українських воїнів поділився екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов на своїй сторінці на Facebook.
В результаті бойових зіткнень на території України загинув полковник Сергій Сухарєв, який командував 331-м полком. Начальник штабу, підполковник, з офіцерами штабу і командирами рот і батальйонів теж були знищені. Обставини їх усунення Пономарьов на розкрив.
Натомість екс-депутат нагадав, що у 2014 році саме 331-й полк завдав віроломного удару в спину українським військам, які виходили з Іловайська через "зелений коридор". Атакою керував особисто Сухарєв, про що повідомили полковник ЗСУ Анатолій Штефан і блогер Роман Туровець.
Тоді він очолював лише одну батальйонну тактичну групу. А під час повномасштабного вторгнення в Україну Сухарєв вже командував полком і не зміг пережити одну із зустрічей з ЗСУ.
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