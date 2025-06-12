Росіянин подолав шлях у 7 тисяч кілометрів, аби загинути смертю негідника в Україні.

Сукупні втрати Росії в Україні перевищили 1 мільйон осіб убитими та пораненими. Головне управління розвідки України у своєму Телеграм розповіло, хто став символічним мільйонним фігурантом цього списку.

В іронічному відеозверненні бійці спецпідрозділу "Кракен" повідомили, що мільйонною втратою росіян у війні став такий собі Машанєнков Сєргєй Ніколаєвич, 1978 року народження. Окупант народився аж у Камчатському краї та був військовослужбовцем тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ.

"Сьогодні вздовж усієї лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників. Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки і оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними. Тож мільйонний знищений окупант, чи мільйон перший - не важливо. Ми будемо продовжувати збройну боротьбу за Україну", – додали бійці спецпідрозділу ГУР.

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Втрати РФ в Україні: що відомо

Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати особового складу Росії вбитими та пораненими під час війни в Україні перетнули позначку в 1 млн осіб. Крім того, з початку повномасштабної війни Сили оборони України спалили 10 933 російські танки та 22 786 броньованих машин.

Також напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росія щотижня втрачає в Україні близько 5 тисяч своїх військових. Водночас він припустив, що Путіну може бути байдуже на людські втрати у цій війні.

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