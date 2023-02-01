Ізраїль знаходиться в складних відносинах з РФ і поки не готовий їх загострювати, але ця позиція не остаточна.

Ізраїль вивчає питання можливого надання Україні військової допомоги, однак поки таке рішення не ухвалено. Про це заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю CNN.

За його словами, у Ізраїлю і Росії в даний час "складні відносини" в тому числі через ситуацію навколо війни в Сирії.

"На нашому північному кордоні з Сирією, ізраїльські літаки і російські літаки літають на невеликій відстані один від одного, буквально на відстані витягнутої руки. Росія бере участь у сирійській війні", – зазначив Нетаньяху.

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Тому, відповідаючи на питання журналіста, чи буде він розглядати можливість військової підтримки України, ізраїльський прем'єр заявив: "Я, звичайно, розглядаю це".

При цьому він зазначив, що Ізраїль протидіє виробництву в Ірані зброї, яка "використовується проти України".

"Ізраїль також, відверто кажучи, діє способами, які я не буду перераховувати тут, проти виробництва зброї Ірану, що використовується проти України", – сказав Нетаньяху.

У цьому ж контексті він нагадав, що нещодавно США передали Україні 250 000 своїх снарядів, які зберігалися на складах в Ізраїлі.

"Це рішення [США], і це добре. У мене з цим немає проблем", – заявив Нетаньяху.

Війна в Україні - позиція Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про свою готовність виступити посередником у переговорах між Україною і Росією – якщо йому надійде така пропозиція.

Держсекретар США закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні. У США заявили, що триваючі звірства з боку РФ лише підкреслюють необхідність підтримки України.

Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор зізнався, що його країна допомагає Україні значно більше, ніж це повідомляється публічно.

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