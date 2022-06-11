Вдалося підбити кілька російських БМП та знищити боєкомплект.

Миколаївські десантники продовжують щоденно завдавати втрат російським окупантам. Цього разу вдалося знищити ворожу техніку та боєкомплект.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

В ДШВ поділилися роликом з поля битви. На кадрах видно, як палають дві підбиті російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект.

"Це – відмінна робота артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Працюємо далі! Смерть російським окупантам! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українські артилеристи знищили склад боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Град". Вдалу операцію зі знищення ворожих боєприпасів та РСЗВ здійснили у тісній взаємодії аеророзвідки та артилерії. Локацію не зазначають.

Вас також можуть зацікавити новини: