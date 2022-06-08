Українські артилеристи знищили склад боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Град".
Відео атаки з'явилося у Facebook Сухопутних військ.
Вдалу операцію зі знищення ворожих боєприпасів та РСЗВ здійснили у тісній взаємодії аеророзвідки та артилерії. Локацію не зазначають.
"Як наші артилеристи і аеророзвідка викрили склад з БК та "Градами", - йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, що окупанти облаштували склад з БК та РСЗВ у величезних ангарах. Вирахувати їх важко навіть з повітря. Однак українським воїнам це вдалося.
Артилерія завдала кілька нищівних ударів по ангарах. Здетонували боєприпаси та "Гради".
"Ласкаво просимо до пекла", - зазначили воїни у відео.
Перед цим українські артилеристи потужно вдарили по скупченню російської техніки на Донбасі. Позиції загарбників та їхню броню зафіксував український дрон. З повітря вдалося ефективно корегувати вогонь артилерії.