По ангарах з боєприпасами та технікою було завдано кілька нищівних ударів.

Українські артилеристи знищили склад боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Град".

Відео атаки з'явилося у Facebook Сухопутних військ.

Вдалу операцію зі знищення ворожих боєприпасів та РСЗВ здійснили у тісній взаємодії аеророзвідки та артилерії. Локацію не зазначають.

"Як наші артилеристи і аеророзвідка викрили склад з БК та "Градами", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що окупанти облаштували склад з БК та РСЗВ у величезних ангарах. Вирахувати їх важко навіть з повітря. Однак українським воїнам це вдалося.

Артилерія завдала кілька нищівних ударів по ангарах. Здетонували боєприпаси та "Гради".

"Ласкаво просимо до пекла", - зазначили воїни у відео.

Перед цим українські артилеристи потужно вдарили по скупченню російської техніки на Донбасі. Позиції загарбників та їхню броню зафіксував український дрон. З повітря вдалося ефективно корегувати вогонь артилерії.

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