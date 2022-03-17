Міноборони опублікувало фото знищеної російської техніки.

Міністерство оборони України опублікувало на своїй сторінці в Facebook фотографії знищеної техніки російських окупантів, а також у відомстві висміяли армію РФ.

"Від пейзажів України і дій її захисників у російських окупантів просто "зриває башту"", - йдеться в заяві Міноборони.

Нагадаємо, раніше в Ізюмі Збройні сили України повністю розгромили техніку окупантів.

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