Міноборони висміяло армію РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Міністерство оборони України опублікувало на своїй сторінці в Facebook фотографії знищеної техніки російських окупантів, а також у відомстві висміяли армію РФ.
"Від пейзажів України і дій її захисників у російських окупантів просто "зриває башту"", - йдеться в заяві Міноборони.
Міноборони висміяло армію РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Міноборони висміяло армію РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Міноборони висміяло армію РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Міноборони висміяло армію РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Міноборони висміяло армію РФ / facebook.com/MinistryofDefence.UA
Нагадаємо, раніше в Ізюмі Збройні сили України повністю розгромили техніку окупантів.