ЗСУ розгромили техніку окупантів / t.me/operativnoZSU
На Харківщині Збройні сили України знищили техніку російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.
"Бої в Ізюмі не вщухають. Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу на Харківщині. Горіла вата - палала, там москалика засмажило", - говориться в заяві відомства.
ЗСУ розгромили техніку окупантів / https://t.me/operativnoZSU
ЗСУ розгромили техніку окупантів / https://t.me/operativnoZSU
Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу російські окупаційні війська здійснили 49 обстрілів по районах Харкова.