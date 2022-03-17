Окупанти несуть втрати і на Харківщині.

На Харківщині Збройні сили України знищили техніку російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.

"Бої в Ізюмі не вщухають. Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу на Харківщині. Горіла вата - палала, там москалика засмажило", - говориться в заяві відомства.

Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу російські окупаційні війська здійснили 49 обстрілів по районах Харкова.

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