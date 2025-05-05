Американський військовий розповів про переваги, які є в українській армії.

Організація в українській і американській арміях зовсім інша. Про це сказав Мюррей - колишній десантник армії США, який воював у Афганістані, а нині майже 3 роки є бійцем Міжнародного легіону Головного управління розвідки в інтерв'ю радіо Свобода.

Він розповів, що армія США ґрунтується на чітко визначеній структурі, де кожен знає своє місце.

"В українській армії або принаймні в організації, де я служу, цього трохи менше. Але воно допомагає нам працювати краще, тому що всі приходять як волонтери і можуть піти, якщо захочуть, практично в будь-який момент. Нам доводиться працювати з цим трохи по-іншому", - розповів про особливості військовий.

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Мюррей додав, що з точки зору тактики цікаво спостерігати, тому що Україна веде війну вже досить довго, і є дуже досвідчені ветерани, які передають знання молодим хлопцям, які до них приходять.

"Не буде перебільшенням сказати, що в Україні зараз одні з найкращих бійців на планеті, тому що вони їдять, сплять і дихають цією війною вже багато років, якщо не з 2014-го, то з 2022-го, тобто значний проміжок часу, зважаючи на інтенсивність выйни", - висловив думку американський військовий.

Він зазначив, що в Україні можна побачити багато підходів і тактик, і деякі з них можуть бути дещо імпровізованими, але зазвичай всі вони мают пояснення "чому" це має сенс.

"Тактику та інші речі розробили з практики. Багато доктрин, які я бачу у військових США і які я хотів би застосувати тут, насправді не завжди можна застосувати, тому що вони були розроблені, але не завжди ретельно перевірені на практиці. Так що за цим цікаво спостерігати, але загалом між двома арміями – величезна різниця", - зробив висновок американець.

Крім того Мюррей висловив захоплення тим, як багато українців, не маючи військового досвіду, пішли воювати.

"Це те, чим можна пишатися, що так багато людей були готові відкласти своє життя, яким вони його знали, і піти на військову службу", - сказав Мюррей.

Що стосується рівня підготовки українських військовослужбовців, то американець зазначив, що усе дуже сильно відрізняється в залежності від підрозділу, ресурсів, які їм виділяються, а також від того, скільки часу їм виділяється на тренування та відпочинок, порівняно з тим, скільки вони перебувають на службі.

"Дуже важко розвивати себе як солдата, коли ти проводиш два місяці поспіль, відморожуючи п’яту точку в окопі і ухиляючись від FPV цілими днями, на відміну від підрозділів, у яких швидка ротація, мають можливість розвивати своїх солдатів набагато більше, і тоді вони можуть виконувати більш специфічні місії", - пояснив військовий.

Тож все залежить від конкретного випадку. Я завжди дуже високо ціную і захоплююся відданістю українських солдатів, яких я зустрічаю.

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