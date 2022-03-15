Евакуація розпочнеться о 9 ранку та триватиме до 21:00.

Сьогодні, 15 березня, у Сумській області відкриють нові евакуаційні коридори. Прохання до людей евакуюватися саме через них, інакше можна загинути. Евакуація розпочнеться о 9 ранку та триватиме до 21:00.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, евакуаційні коридори погодили з:

Сум,

Конотопа,

Шостки,

Тростянця,

Лебедина.

Нагадаємо, напередодні, 14 березня, жоден із "зелених коридорів" для евакуації населення в Сумах не працював.

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