Зелені коридори з Сум 15 березня / фото REUTERS
Сьогодні, 15 березня, у Сумській області відкриють нові евакуаційні коридори. Прохання до людей евакуюватися саме через них, інакше можна загинути. Евакуація розпочнеться о 9 ранку та триватиме до 21:00.
Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
Зокрема, евакуаційні коридори погодили з:
- Сум,
- Конотопа,
- Шостки,
- Тростянця,
- Лебедина.
Нагадаємо, напередодні, 14 березня, жоден із "зелених коридорів" для евакуації населення в Сумах не працював.