Зелені коридори з Сум 15 березня / фото REUTERS

Сьогодні, 15 березня, у Сумській області відкриють нові евакуаційні коридори. Прохання до людей евакуюватися саме через них, інакше можна загинути. Евакуація розпочнеться о 9 ранку та триватиме до 21:00.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, евакуаційні коридори погодили з:

  • Сум,
  • Конотопа,
  • Шостки,
  • Тростянця,
  • Лебедина.

Нагадаємо, напередодні, 14 березня, жоден із "зелених коридорів" для евакуації населення в Сумах не працював.

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