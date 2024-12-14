На деяких напрямках артилерія ЗСУ втричі переважає окупантів, - Волошин

Цієї переваги вдається досягти тактикою точкових ударів, а не масованих обстрілів території.

На початку повномасштабного вторгнення РФ співвідношення артилерії на фронті складало 5:1 на користь противника. Втім, ситуація змінилася - на окремих ділянках фронту артилерія ЗСУ має перевагу у 1,5-3 рази, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі "АрміяInform".

Як зазначив представник ЗСУ, українські військові досягають переваги в артилерії завдяки ефективній тактиці точкових ударах по визначених цілях. Водночас російська артилерія переважно використовує масовані обстріли великих територій, що значно знижує їхню ефективність.

Натомість росіяни намагаються компенсувати втрату переваги в артилерії активним використанням авіації, додав Волошин.

Відео дня

Війна в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що сили оборони України опинилися в оперативному оточенні в районі Ганнівки на Курахівському напрямку. Про це інформував проєкт DeepState, описуючи ситуацію навколо "Успенівського мішка".

Зазначалося, що ворожі сили неодноразово фіксувалися в Успенівці. Росіяни активно намагаються штурмувати цей населений пункт, закріплюватися для подальшого просування й оволодіння селом повністю.

Згодом DeepState повідомив, що російські загарбники окупували населені пункти Веселий Гай, Єлізаветівка, Романівка, Новотроїцьке та Пушкіне в Донецькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: