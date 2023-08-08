Ворог імітує дії з масового виведення своєї техніки з населених пунктів, а у цей час його агенти слідкують за реакцією місцевих.

На Херсонщині російські окупанти активізували дії з виявлення партріотично налаштованих громадян, зокрема вчиняють провокації та за допомогою своїх агентів дізнаються про реакцію місцевих жителів. Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Окупанти продовжують здійснювати заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України. Для цього окупанти вчиняють провокації", - написала Маляр.

За її інформацією, зокрема у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки.

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"В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих "правоохоронних органів", - зазначила Маляр.

Крім того, окупантами було здійснено навмисне відключення абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету, під час якого вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

Ситуація на окупованому півдні

Як відомо, Сили оборони України щодня завдають ударів по місцях скупчення живої сили окупантів, ворожих складах та позиціях з військовою технікою та засобами. У тому числі, на південному напрямку.

Зокрема, 5 серпня на Херсонщині українські захисники знищили понад півсотні окупантів, два ворожих міномети, два човни, дві станції радіоелектронної боротьби. Було уражено крупнокаліберну гармату та чотири одиниць авто-бронетехніки.

А 7 серпня у Генштабі повідомили, що російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на фронті і з деяких напрямків тіла вивозять вантажівками. Зокрема повідомлялось, що на Херсонщині два вантажних автомобіля з тілами військовослужбовців армії РФ прибули у тимчасово захоплену Чаплинку. Тіла було захоронено на двох локаціях.

Сьогодні оперативне командування "Південь" інформувало, що на південному напрямку українські захисники завдали потужних ударів по противнику, ліквідувавши за два дні понад сотню російських військових. Було також знищено два човни окупантів, зенітно-ракетний комплекс "Тор-2М", який ворог використовує для прикриття від ударів по військових об'єктах, і ще купу техніки. Крім того, в умовах ускладненої логістики ворога позбавлено двох польових пунктів боєпостачання та ще одного складу матеріально-технічних засобів.

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