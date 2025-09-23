Також на півдні противник вперше за останній час здійснив масований штурм із застосуванням легкомоторної техніки.

РФ завершує на тимчасово окупованій частині Херсонської області ротацію - перекидає туди нові штурмові групи, щоб узяти під контроль острівну зону річки Дніпро. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"На тимчасово окупованій частині Херсонщини противник на цьому напрямку закінчує проводити свої ротаційні заходи – він перекидає туди певні підрозділи. Це штурмові підрозділи. Це для того, щоб посилити штурмові дії. Мета у нього одна – взяти під контроль острівну зону", - сказав речник.

Майже щодня, додав Волошин, росіяни проводять штурмові дії у напрямку Антонівських мостів – автомобільного та залізничного. Зараз ворог зосереджує певну кількість штурмових груп у населеному пункті Дачі, який розташований на лівому березі Дніпра, навпроти села Антонівка.

Як уточнив Волошин, це на шляху від Олешків до Антонівського мосту. За словами військового, Сили оборони надійно тримають позиції біля мостів, але ворог хоче захопити цю частину мостів тому, що це - найвужче місце Дніпра.

"Тобто від одного берега до іншого - 700-800 метрів. Якщо відтіснити звідти Сили оборони, противник зможе розмістити певні види озброєння, певні безпілотні літальні апарати, майданчики для їх запуску для того, щоб успішно завдавати удари по правому берегу, а також тримати під контролем Велике річище Дніпра", - пояснив Волошин.

За його словами, загалом ситуація на півдні України непроста, росіяни активізували застосовування дронів різних типів та авіації. Також противник активно проводить розвідку, щоночі застосовує по населених пунктах "Шахеди".

"Два дні тому ворог вперше за останній час використав легкомоторну техніку в масованому штурмі - намагався атакувати у напрямку Новоданилівки, застосовуючи баги та квадроцикли, мотоцикли… Проте успіху не мав, зазнав втрат - майже десяток таких засобів знищено", - розповів Волошин.

Також, повідомив він, противник намагається взяти під вогневий контроль трасу на Оріхів, щоб відрізати логістику ЗСУ. Тому там облаштовано антидронові тунелі зі спеціальних сіток тощо.

Ситуація на півдні України

Як писав УНІАН, на півдні України армія РФ намагається посунути ЗСУ від Антонівських мостів, щоб зайняти зручну позицію. Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що на Придніпровському напрямку ворог масовано атакував Антонівку, яка розташована на правому березі Дніпра неподалік Херсона, та тричі намагався наблизитися до позицій Сил оборони у напрямку Антонівського мосту. Там росіяни роблять спроби наступати з напрямку населеного пункту Олешки, щоб узяти під контроль лівий, східний, бік мосту.

