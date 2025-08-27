Вранці ворог обстріляв ферму у Нововоронцовці, загинули двоє працівників.

Російські окупанти посилено тероризують Херсонську область, довелося тимчасово обмежити рух трасою М-14 Херсон-Миколаїв. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Олександр Прокудін, очільник Херсонської обласної військової адміністрації.

"Через активність російських БпЛА тимчасово обмежено рух на трасі М-14 Херсон-Миколаїв!", - заявив він.

Крім того, повідомив голова ОВА, близько 09:00 загарбники обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці.

"Через ворожу атаку смертельні поранення дістали двоє працівників: 45-річний чоловік та 40-річна жінка", - зазначив Прокудін.

Він також написав, що стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через удар російського дрона.

"23 серпня окупаційні війська атакували з БпЛА 78-річного чоловіка на околиці міста Берислав. Він дістав смертельні поранення", - повідомив Прокудін.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, раніше Прокудін заявив, що росіяни обстрілюють трасу М-14 Херсон-Миколаїв. Там спостерігається висока активність російських дронів.

За його словами, ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Голова ОВА закликав без нагальної потреби не пересуватися цим маршрутом.

На минулому тижні внаслідок масовано обстрілу Херсонщини з артилерії та БПЛА загинула людина, ще майже два десятки травмовані.

