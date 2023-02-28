Мінімальною тактичною ціллю для Кремля на найближчий час є захоплення Донбасу.

Воєнні дії на території України не завершаться до кінця 2023-го року. Як повідомляє Бюро із захисту Конституції Латвії, котре займається розвідувальними і контррозвідувальними діями, також у Росії все ще розробляють план наступу на Київ.

А ось мінімальної ціллю є захоплення Донбасу. Задля її реалізації наступ буде весною.

"За нашими оцінками, бойові дії триватимуть щонайменше протягом всього 2023 року… Стратегічні цілі Росії не змінилися, тому вона, ймовірно, планує відновити новий наступ після періоду відпочинку взимку. Російський режим все ще розглядає можливість відновлення наступу на Київ. Захоплення Донбасу залишатиметься мінімальною тактичною метою", - передає фрагмент звіту Європейська правда.

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Важливим чинником перемоги Києва буде допомога Заходу. І не просто масштаби, а і швидкість постачання.

"Як Росії, так і Україні не вистачає озброєння і боєприпасів, тому одним з найважливіших чинників, що впливають на подальший розвиток подій, буде здатність обох сторін війни отримати або виробити їх якнайшвидше", - йдеться у звіті.

А ось про ядерну зброю поки не ідеться. Згідно з інформацією розвідки Латвії, такий крок можливий а екстреному для російського режиму випадку.

"Ядерна зброя може бути застосована, якщо, на думку Путіна, існування режиму опиниться під загрозою. Принаймні, наразі немає жодних ознак цього", - заявляють у балтійській країні.

Активність росіян на фронті: що відомо

Збройні Сили України за минулу добу відбили понад 60 атак росіян. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Втрати російських солдат на війні практично підійшли до ювілейної позначки – станом на ранок вони складали майже 150 тисяч осіб.

Вночі в небі над Дніпропетровської областю сили української ППО збили два безпілотники.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни вишукують нову тактику обходу ППО і загроза ракетного удару по території України є високою.

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