Уперше за всю війну позицію ворога захопили виключно НРК та дронами, - Зеленський

Операцію було виконано без участі піхоти і без втрат з українського боку.

Уперше в історії російсько-української війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами. Було задіяно наземні роботизовані комплекси та дрони.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що "майбутнє вже на фронті, і його творить Україна".

"Вперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами – НРК та дронами. Окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти й без втрат із нашого боку", – наголосив він.

Глава держави додав, що розробки "Ратель", "Терміт", "Ардал", "Рись", "Змій", "Протектор", "Воля", а також інші українські НРК лише за три місяці виконали на фронті понад 22 тисячі місій.

"Іншими словами, більше 22 тисяч разів збережено життя – у найбільш небезпечні зони замість воїна йшов робот. Це про високі технології на захисті найвищої цінності – життя людини", – підкреслив Зеленський.

В Україні є ракети, про які майже ніхто не знає, але які здатні завдавати ударів по території ворога на відстані до 500 кілометрів і летіти на гіперзвукових швидкостях. Коли саме та по яких цілях було застосовано цю зброю, наразі невідомо.

Раніше стало відомо, що ЗСУ почали нищити окупантів новими крилатими FPV-дронами. Для ударів на дрон встановили боєприпас ПГ-7, який призначений для ураження бронетехніки, укріплень і живої сили противника.

