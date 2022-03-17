Українські спецслужби перехопили телефонну розмову окупанта.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поділився записом розмови російського окупанта, який переживає, що йому не виплатять гроші за війну в Україні.

"Я зараз під Києвом, в Бородянці. Але мені здається, що нас відправлять в частину, щоб потім виплати не робити за всі відпустки і вихідні. Вони (командування, - УНІАН) зараз зберуть всі дані, хто не буде продовжувати контракт - будуть тягнути з виплатами. Якщо вони захочуть нас кинути, то кинуть як у Криму", - сказав окупант батькові в телефонній розмові.

Нагадаємо, раніше окупант телефоном розповів, як російських солдатів вбивають свої ж.

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