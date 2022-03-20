Служба безпеки України перехопила інформацію про чергову "секретну тактику" російських окупантів. Вони вирішили злиняти "з мінімальними втратами".
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Зокрема, один з окупантів у розмові зі своєю дружиною зізнався, що їхня армія вже не може виконувати завдання. В його батальйоні залишилося 13 осіб із 60, а 70% техніки знищено.
"Славетна армія путіна" – деморалізована і втратила свою бойову міць. Тому командир батальйону прийняв вольове рішення - тікати. Чим більше таких рішень будуть приймати окупанти – то краще для них. Бо наша мета – знищити не 70%, а 100% російських загарбників. Тож тактика "тікати" – єдина вірна для загарбників", - зазначив Дехтяренко.
Окупант: Наше завдання - просто з**буватись з мінімальними втратами. Як коротко, ми, можна сказати, тупо з**буємся. Ми, бл*дь, не відстрілюємося. Ми просто з**буємся... Комбат сказав, що наше завдання - просто з**буватись... Не та війна, взагалі не та... Не знаю, чому так. Я думав, в Росії за*бісь, а виявилося ніх*я не за*бісь.
Дружина: Ну, а що вас просто на смерть кинули, чи як?
Окупант: Ну, виходить, що так, нах*й, поки.
Дружина також поскаржилася, що санкції проти Росії працюють, адже полиці магазинів пусті, а головне - цукру нема.