Загарбник розповів, що комбат наказав втікати, не відстрілюючись.

Служба безпеки України перехопила інформацію про чергову "секретну тактику" російських окупантів. Вони вирішили злиняти "з мінімальними втратами".

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Зокрема, один з окупантів у розмові зі своєю дружиною зізнався, що їхня армія вже не може виконувати завдання. В його батальйоні залишилося 13 осіб із 60, а 70% техніки знищено.

"Славетна армія путіна" – деморалізована і втратила свою бойову міць. Тому командир батальйону прийняв вольове рішення - тікати. Чим більше таких рішень будуть приймати окупанти – то краще для них. Бо наша мета – знищити не 70%, а 100% російських загарбників. Тож тактика "тікати" – єдина вірна для загарбників", - зазначив Дехтяренко.

Окупант: Наше завдання - просто з**буватись з мінімальними втратами. Як коротко, ми, можна сказати, тупо з**буємся. Ми, бл*дь, не відстрілюємося. Ми просто з**буємся... Комбат сказав, що наше завдання - просто з**буватись... Не та війна, взагалі не та... Не знаю, чому так. Я думав, в Росії за*бісь, а виявилося ніх*я не за*бісь.

Дружина: Ну, а що вас просто на смерть кинули, чи як?

Окупант: Ну, виходить, що так, нах*й, поки.

Дружина також поскаржилася, що санкції проти Росії працюють, адже полиці магазинів пусті, а головне - цукру нема.

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