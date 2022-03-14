Систематичні випадки таких дій зафіксовано у Київській, Запорізькій, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях.

Окупанти прицільно б'ють по сільськогосподарській техніці та підривають продовольчу безпеку в Україні і світі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, систематичні випадки таких дій зафіксовано в:

Броварському районі (Київська область),

Мелітопольському районі (Запорізька область),

Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область),

у деяких районах Херсонської та Харківської областей.

Також сільськогосподарська техніка масово реквізується загарбниками для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та для використання як тягачі для бронетехніки. До цих робіт примусово залучається місцеве населення в окупованих населених пунктах.

"З останніх повідомлень: вночі 13 березня у населених пунктах Чупахівка та Оленинське Охтирського району (Сумська область) завдано прицільного авіаційно-бомбового удару по місцях зберігання сільгосптехніки. В результаті удару, всю техніку, понад 30 одиниць, було знищено", – повідомили у ГУР.

Зазначається, що такі дії ворога свідчать про те, що він цілеспрямовано знищує сільськогосподарську техніку.

"Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи у окремих регіонах нашої держави. Ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава – один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю", – додали у розвідці.

Раніше українська розвідка уже повідомляла про підготовку росіянами теракту на ЧАЕС, відповідальність за яку "припишуть" Україні. Наразі всі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції знеструмлені.

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