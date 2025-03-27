Головнокомандувач ЗСУ Сирський зазначає, що українські воїни й надалі тримають "санітарну зону" на території країни-агресора, здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії.

Від початку української операції на Курщині російська армія вже зазнала втрат на цьому напрямку у понад 55 тисяч осіб, з них безповоротних більше 22 тис. Про це зазначено у повідомленні на Facebook-сторінці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

"За сім з половиною місяців від початку Курської операції загальні втрати, яких наші воїни завдали противнику, становлять понад 55 тис. осіб. Із них безповоротні – більш ніж 22,2 тисячі, санітарні – більш ніж 31,8 тисяч загарбників", - йдеться у повідомленні.

Ще понад 940 осіб взяті були у полон українськими силами.

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"Моя шана воїнам на Курському напрямку за результативність та стійкість. Завдяки вам тримаємо "санітарну зону" на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини. Впевнений, що нові наступи і нові перемоги в нас попереду", - написав Сирський.

Він повідомив, що у зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій противника та намаганням ворога витіснити і перевести бойові дії на територію Сумщини, працював у Сумській області в бригадах десантно-штурмових військ, морської піхоти, територіальної оборони, механізованих та деяких інших підрозділах.

"Тут, в операційній зоні угруповання військ "Курськ", наші воїни й надалі проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника вглиб території України. З тією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії", - зазначає Головнокомандувач.

За словами Сирського, в ході роботи детально вивчив проблемні питання, які стосуються організації забезпечення бойових дій, а також прийняв рішення про поповнення боєприпасів, дронів та переміщення резервів.

Курська операція Сил оборони

Як повідомляв УНІАН, операція Сил оборони України в Курській області РФ розпочалася 6 серпня минулого року. У січні Генеральний штаб ЗСУ інформував про втрати противника на Курщині. Так, станом на 6 січня, втрати російського війська склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч – убитими.

Курська операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони".

Українські експерти вважають, що аналогічні курській операції варто реалізувати Україні в інших обалстях РФ, створивши "буферну зону" вздовж всього українського кордону за рахунок територій країни-агресорки.

Про нове "тихе вторгнення" ЗСУ вже Бєлгорордську область РФ пише The Telegraph.

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