Заклик так званого "очільника парламенту" захопленого Російської Федерацією Криму Володимира Константинова до Москви захопити ще чотири міста України свідчить про те, що колаборант повністю втратив зв'язок з реальністю і безпробудно занурився у російську пропаганду.
Українська сторона буде "лікувати" Константинова, написав радника очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк у своєму каналі в Telegram.
За його словами, колаборанта будуть "повертати до життя", зокрема, шляхом публічного суду.
"Лікуватимемо, будемо приводити до тями і повертатимемо до життя шляхом тривалого ознайомлення з сотнями томів особистого кримінального провадження за статтею "Державна зрада", закликів до масових вбивств і відкритим, публічним довгоочікуваним судом. Люди в халатах та мантіях у дорозі", - зазначив радник голови ОП.
Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлася на територію України, нібито, щоб провести "спецоперацію" з метою "демілітаризації" й "денацифікації". Супротивники під таким прикриттям захопили низку населених пунктів на сході та півдні нашої держави.
Українські воїни давали гідну відсіч супротивникам. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 27 липня на нашій землі знищили 40 070 супротивників.
У цей же день стало відомо, що Володимир Константинов закликав Росію захопити ще чотири міста нашої держави - Миколаїв, Одесу, Дніпро та Харків.
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