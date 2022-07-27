Українська сторона буде "лікувати" псевдоочільника "парламенту" Криму, зазначили в Офісі президента.

Заклик так званого "очільника парламенту" захопленого Російської Федерацією Криму Володимира Константинова до Москви захопити ще чотири міста України свідчить про те, що колаборант повністю втратив зв'язок з реальністю і безпробудно занурився у російську пропаганду.

Українська сторона буде "лікувати" Константинова, написав радника очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк у своєму каналі в Telegram.

За його словами, колаборанта будуть "повертати до життя", зокрема, шляхом публічного суду.

"Лікуватимемо, будемо приводити до тями і повертатимемо до життя шляхом тривалого ознайомлення з сотнями томів особистого кримінального провадження за статтею "Державна зрада", закликів до масових вбивств і відкритим, публічним довгоочікуваним судом. Люди в халатах та мантіях у дорозі", - зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлася на територію України, нібито, щоб провести "спецоперацію" з метою "демілітаризації" й "денацифікації". Супротивники під таким прикриттям захопили низку населених пунктів на сході та півдні нашої держави.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивникам. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 27 липня на нашій землі знищили 40 070 супротивників.

У цей же день стало відомо, що Володимир Константинов закликав Росію захопити ще чотири міста нашої держави - Миколаїв, Одесу, Дніпро та Харків.

Вас також можуть зацікавити новини: