Міністр закордонних справ упевнений, що якщо Захід поставить необхідну зброю, Україна переможе в цій війні.

Єдина перевага, яка є у Росії на війні проти України, - це артилерія. Якщо Захід поставить необхідну зброю, ЗСУ переможуть у цій війні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Він закликав Німеччину та інших партнерів прискорити поставки важкого озброєння.

"Кожна одиниця підсилює нас і дозволяє наблизитися до того дня, коли ми відстоїмо мир для себе і всієї Європи", - сказав він.

Кулеба заявив, що найбільше Україна потребує РСЗВ і 155-мм артилерійських систем.

"Це правда, що боєприпаси радянського калібру закінчуються, але наші запаси боєприпасів НАТО швидко зростають. Нам потрібно більше систем, щоб мати можливість їх використовувати", - зазначив він.

Міністр упевнений, що якщо Захід поставить необхідну зброю, Україна переможе в цій війні.

"У них є перевага в артилерії, і вони використовують її повною мірою, але це їх єдина перевага. Якщо ми придбаємо розумну кількість важкої зброї і сучасних артилерійських систем, ми зможемо переломити хід подій на свою користь", - сказав він.

Раніше розвідка США повідомляла, що надана Україні зброя не зможе негайно змінити ситуацію на полі бою. Там прогнозує великі втрати живої сили і техніки з обох сторін. Також в США впевнені, що війна остаточно перейшла до стадії виснаження.

Нагадаємо, 15 червня в Офісі президента України передавати, що співвідношення артилерії становить 10 до 1 на користь окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: