Росія зробила висновки зі своїх помилок, які були допущені на ранніх етапах.

Розвідка США вважає, що надана Україні зброя не зможе негайно змінити ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє CNN.

Ці системи поки що надсилаються як з обмеженою дальністю дії, так і з обмеженою кількістю ракет, щоб вони не були випущені на територію Росії. Крім того, російським військам вдалося знищити частину нової зброї, що постачається Заходом, включаючи гаубиці M777, під час цілеспрямованих атак.

Джерела ЗМІ повідомляють, що Росія зробила висновки зі своїх помилок, які були допущені на ранніх етапах. Тепер РФ налагодила координацію повітряних і наземних атак, а також логістику на лініях фронту.

"Нові системи озброєння, нещодавно поставлені українським силам, включаючи систему залпового вогню HIMARS, негайно змінять ситуацію на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Розвідка США прогнозує великі втрати живої сили і техніки з обох сторін. Також у США впевнені, що війна остаточно перейшла до стадії виснаження.

"Американські офіційні особи вважають, що російські сили планують продовжувати інтенсивні атаки на сході, що характеризуються потужними артилерійськими та ракетними ударами, з метою виснаження українських збройних сил і рішучості НАТО з часом", - йдеться у повідомленні.

Депутати українського парламенту розповіли американським законодавцям, що російські військові підрахували, скільки боєприпасів у західних союзників є в запасах для артилерії українських військових переважно російського виробництва, і планують дочекатися, поки українські сили з часом закінчаться.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Путін не хоче переговорів, а має намір зробити "новий Грозний" у великих містах України.

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